Mercato - PSG : La sortie poignante de Thiago Silva sur l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 28 août 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat à l'été 2020, Thiago Silva n'a pas été prolongé par le PSG après la finale de la Ligue des Champions. Alors que Sergio Ramos vient de s'engager en faveur du club de la capitale, l'actuel pensionnaire de Chelsea a reconnu que ce choix de Leonardo l'avait attristé.

Après 8 saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG librement et s'est engagé en faveur de Chelsea. à l'été 2020. Alors qu' O Monstro était âgé de 35 ans, Leonardo a décidé de ne pas offrir un nouveau contrat à son ancien capitaine après la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Non retenu par le directeur sportif du PSG, Thiago Silva s'est envolé vers Londres pour relancer sa carrière du côté Chelsea. Et pour remplacer numériquement le Brésilien, le PSG a profité de la fin du contrat de Sergio Ramos au Real Madrid pour le recruter à 0€ cet été. Une décision que Thiago Silva ne comprend pas du tout.

«Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais cela m'a rendu vraiment triste»