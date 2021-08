Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations surprenantes sur l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 18 août 2021 à 21h45 par Th.B.

Arrivé libre de tout contrat en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a débarqué au PSG après avoir été poussé vers la sortie par son ancienne direction. Une méthode qui aurait particulièrement surpris l'ancien capitaine merengue.

Lors de la première partie du mercato, après avoir notamment recruté Georginio Wijnaldum libre de tout contrat, le PSG est parvenu à en faire de même avec un certain Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid qui était lui aussi en fin de contrat avec le club merengue. D’après plusieurs médias, les discussions entre le PSG et le clan Ramos remonteraient au mois de janvier dernier, moment où selon son ancien contrat il pouvait s’entretenir avec des clubs étrangers. Néanmoins, son départ aurait été une surprise pour lui.

« Ramos a été très surpris par ce qu’il s’est passé »