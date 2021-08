Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette clause qui pourrait tout changer dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 18 août 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que son départ vers Arsenal semble ficelé, Martin Odegaard pourrait revenir un jour au Real Madrid. En effet, le club madrilène devrait avoir un droit de rachat pour le Norvégien.

Le dégraissage continue au Real Madrid. Après les départs de Takefusa Kubo, Brahim Diaz, Sergio Ramos et Raphaël Varane, c’est Martin Odegaard qui devrait faire ses valises et quitter la capitale espagnole. Après un prêt de six mois convaincant à Arsenal, l’international norvégien va retourner dans le nord de Londres. Un transfert qui devrait rapporter 40M€ au Real Madrid. Une bonne affaire en vue d’une potentielle offensive pour Kylian Mbappé. Mais malgré son départ, Odegaard restera dans un coin de la tête de Florentino Pérez qui a inclus une clause dans cette affaire.

Le Real devrait conserver un droit de rachat