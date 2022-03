Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Pierre Ménès sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 22 mars 2022 à 1h15 par La rédaction

Alors que le PSG a subi une nouvelle défaite ce dimanche contre Monaco (3-0), de plus en plus de supporters affichent leur envie de voir Mauricio Pochettino quitter le club, et Pierre Ménès en fait partie.

Alors que les résultats du Paris Saint-Germain ne sont pas jugés satisfaisants, Mauricio Pochettino pourrait prochainement faire ses valises. En effet, les rapides éliminations en Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe de France remettent grandement en cause la présence du tacticien argentin sur le banc parisien. Battu 3-0 par l’AS Monaco en championnat, le PSG a subi sa 4ème défaite sur les 6 dernières rencontres, renforçant l’agacement des supporters du club. Visiblement, l’entraineur de 50 ans n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale, et Pierre Ménès est bien de cet avis.

« J’en ai marre de Pochettino qui ne fait pas de coaching, qui reste assis sur son banc de touche »