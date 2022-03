Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie énigmatique de Vasilyev sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 18 mars 2022 à 18h45 par A.M.

Ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev connaît parfaitement le dossier Mbappé, et celui qui est désormais à la tête d'une société d'agents semble avoir une petite idée concernant l'avenir de l'attaquant du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet central du côté du PSG qui tentera tout pour conserver son attaquant dont le contrat s'achève en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international français dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, ce qui le rapproche d'un départ libre. D'ailleurs, Vadim Vasilyev, qui connaît bien le dossier Mbappé puisqu'il était vice-président de l'AS Monaco lorsque le crack de Bondy a quitté la Principauté, laisse penser qu'un départ vers le Real Madrid semble probable.

«C’est le club de ses rêves d’enfant. Il n’en a jamais fait un mystère»