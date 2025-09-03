Mercato - PSG : La signature que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Les ultimes heures du mercato ont réservé des surprises, notamment du côté du PSG. Le club de la capitale a bouclé une arrivée inattendue juste avant la fermeture du marché des transferts avec le prêt de Khalil Ayari. L’international U20 tunisien a étonnamment choisi la difficulté en signant chez les Rouge-et-Bleu alors qu’il disposait d’autres options.

Le PSG a bouclé un transfert surprise dans les ultimes heures du mercato. Le club de la capitale a en effet acté l’arrivée en prêt de Khalil Ayari en prêt avec option d’achat en provenance du Stade Tunisien. L’attaquant de 20 ans rejoint l’équipe Espoirs des Rouge-et-Bleu. Et son choix a eu de quoi surprendre sur le marché des transferts.

Ayari n'a pas choisi la facilité en signant au PSG Comme le rapporte Le Parisien, Khalil Ayari était suivi par plusieurs clubs en France, dont le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le Stade Rennais. Des équipes portugaises et suisses étaient également sur le coup. En signant au PSG, l’international U20 tunisien a cependant fait un choix étonnant en n’optant pas pour la facilité.