Mercato - PSG : La promesse qui va briser l’après-Mbappé !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier en France. Le PSG a depuis officialisé la venue du gardien Matvey Safonov (25 ans), et aimerait en faire de même avec Khvicha Kvaratskhelia au plus vite. Toutefois, la nomination d’Antonio Conte au Napoli devrait tout faire capoter à cause d’une promesse de la direction...

Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve d’enfant cet été en rejoignant le Real Madrid en tant qu’agent libre. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG aux 44 réalisations cette saison pour 10 passes décisives manquera beaucoup au Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de son remplacement, le club de la capitale a axé sa politique de recrutement estivale sur trois points : un attaquant latéral, un milieu axial et un défenseur central comme le10sport.com vous le révélait le 1er avril dernier.

Khvicha Kvaratskhelia déjà d’accord pour le PSG ?

En ce qui concerne l’attaquant latéral en question, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, ailier de 23 ans du Napoli. La presse italienne assurait ces dernières semaines que le joueur avait déjà donné son feu vert au comité directeur du Paris Saint-Germain. Il ne manquerait plus qu’un consensus soit trouvé entre le club parisien et le Napoli pour le transfert de l’international géorgien qui dispute l’Euro avec sa sélection en Allemagne. Mais c’est là que ça coincerait.

Khvicha Kvaratskhelia bloqué par une promesse faite à Antonio Conte ?