Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI pourrait être…

20 janvier 2022

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG a notamment coché le nom de Robert Lewandowski. Et la situation pourrait se décanter assez facilement avec le buteur polonais du Bayern Munich…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, le PSG étudie plusieurs pistes pour remplacer Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et les profils d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont notamment ciblés. Et en attendant de savoir si l’un de ces deux dossiers évoluera favorablement pour le PSG, l’avenir de Lewandowski semble s’assombrir en Bavière.

Le Bayern prêt à vendre Lewandowski ?

Comme l’a annoncé Sport Bild mercredi, le Bayern Munich pourrait envisager une vente de Robert Lewandowski l’été prochain si ce dernier refuse de baisser son salaire dans les négociations pour une prolongation. Un scénario qui pourrait donc faire les affaires du PSG, qui aurait une ouverture en or avec le buteur polonais à un an de la fin de son contrat avec le Bayern.