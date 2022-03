Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI déjà identifiée ?

Publié le 31 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Juventus Turin, Paulo Dybala intéresse fortement le PSG qui semble être une option plus que crédible pour l’attaquant argentin.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain au même titre qu’Angel Di Maria, et la direction du club de la capitale se penche déjà sur leur succession en cas de départ libre. Le nom de Paulo Dybala revient avec insistance ces dernières semaines, d’autant que l’attaquant argentin arrivera lui aussi en fin de contrat avec la Juventus Turin et pourrait donc être recruté libre par le PSG. Et cette piste ne cesse de prendre de l’ampleur…

Dybala toujours plus proche du PSG ?