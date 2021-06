Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 juin 2021 à 10h45 par T.M.

Une fois n’est pas coutume, Cristiano Ronaldo est encore associé au PSG. Et en coulisse, cela s’activerait pour tenter de place le Portugais au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Dès 2011 et leur arrivée à la tête du PSG, les Qataris n’avaient qu’un rêve : recruter Cristiano Ronaldo. Quasiment à chaque mercato, le nom du Portugais a été évoqué aux abords du Parc des Princes. Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé. Et si c’était pour cet été ? A 36 ans et malgré encore un an de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises. Tel serait en tout cas le souhait de la Vieille Dame. En effet, selon les informations de Tancredi Palmeri pour TMW , la Juventus voudrait se débarrasser du quintuple Ballon d’Or afin de se délester de son gros salaire.

Cristiano Ronaldo proposé !

Cristiano Ronaldo serait donc poussé vers la sortie par la Juventus et face à cela, Jorge Mendes, agent du Portugais, aurait donc passé la seconde en coulisse pour trouver un nouveau club. Ainsi, comme l’explique Tancredi Palmeri, Cristiano Ronaldo aurait notamment été proposé au PSG. Alors que CR7 serait même prêt à faire un petit effort financier, Leonardo n’aurait pas encore répondu à cette proposition. Néanmoins, Jorge Mendes resterait dans les starting-blocks, notamment si Kylian Mbappé venait à partir. A suivre…