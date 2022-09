Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé, futur remplaçant de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 septembre 2022 à 01h45 par La rédaction

Ce mardi, on apprenait de grandes révélations sur le nouveau contrat de Kylian Mbappé. Finalement, son contrat avec le PSG n'irait que jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. À peine terminé, le feuilleton pourrait donc à nouveau repartir et l'avenir de Mbappé pourrait s'écrire en Premier League. Mais quel club pourrait l'accueillir ?

Au coeur de nombreuses rumeurs la saison dernière, Kylian Mbappé avait été annoncé du côté du Real Madrid. L’attaquant français arrivait en fin de contrat et devait donc choisir entre le club madrilène et le PSG. Le 21 mai dernier, le Paris Saint-Germain annonçait officiellement la prolongation de Mbappé jusqu’en 2025. Mais ce mardi, L'Equipe annonçait que le bail de l’international tricolore expirait finalement en 2024. De quoi relancer le feuilleton et plusieurs clubs anglais seraient intéressés d’après la presse espagnole.

Impossible d’accueillir Mbappé pour Manchester City et Liverpool ?

Durant ce mercato, Manchester City et Liverpool se sont déjà renforcés en attaque avec les arrivées respectives d’Erling Haaland et de Darwin Nunez. Forcément, il sera compliqué pour les Citizens et les Reds de lâcher un gros chèque et d'ajouter un nouveau crack à leur effectif avec Kylian Mbappé. Mais un autre cador de Premier League pourrait accueillir le crack du PSG.

Cristiano Ronaldo remplacé par Mbappé ?