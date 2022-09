Foot - Mercato - PSG

PSG : Incroyable retournement de situation pour Sergio Ramos

Publié le 15 septembre 2022 à 01h30 par Bernard Colas

Recruté par le Paris Saint-Germain à l’été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison cauchemardesque, enchaînant les pépins physiques. Alors qu’il n’a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues pour ses débuts dans la capitale française, le défenseur espagnol de 36 ans s’est métamorphosé depuis la reprise du championnat. Ce qui pourrait avoir de grosses conséquences sur la suite de sa carrière.

Laissé libre par le Real Madrid après une dernière année compliquée, Sergio Ramos avait à cœur de prouver qu’il pouvait encore briller au plus haut niveau. Ainsi, le champion du monde espagnol a choisi de rejoindre le PSG à l’été 2021, mais rien ne s’est passé comme il l’imaginait. Gêné par plusieurs blessures, Sergio Ramos a passé la plupart de son temps à l’infirmerie, se contentant de quelques apparitions en tentant d’éviter en vain les rechutes. Avec 13 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien capitaine du Real Madrid semblait incapable de retrouver son meilleur niveau avec l'étiquette de fiasco sur son dos, tandis que les rumeurs de rupture de contrat avaient circulé au cours de la saison. Un temps qui semble bien loin.

Sergio Ramos peut enfin savourer son aventure parisienne

En effet, Sergio Ramos revit depuis plusieurs mois. Après avoir retrouvé les terrains en fin de saison dernière, l’international espagnol apparaît aujourd’hui comme un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, qui l’a déjà utilisé à dix reprises depuis sa nomination à la tête du PSG. « Sergio Ramos fait partie des cadres du vestiaire. Disons que ce profil de joueur, même s'il ne joue pas, c'est toujours un joueur d'expérience qui doit te ramener l'exigence du très haut niveau. Tu ne peux pas faire sa carrière, jouer 800 matches, gagner 4 fois la Ligue des champions, sans avoir été exemplaire, exigeant et pro. Il fait automatiquement partie des cadres », déclarait Galtier en août dernier. Depuis, Sergio Ramos a su rendre la confiance accordée par son entraîneur, ce qui pourrait l'amener à réaliser des rêves qui semblaient pourtant hors de portée.

Le rêve de la Coupe de monde n’est plus si utopique

Cela pourrait démarrer dès le mois de novembre avec le Mondial au Qatar. Selon les informations divulguées par Marca en août, confirmée dernièrement par AS , Sergio Ramos caresse le rêve de retrouver la Roja , lui qui totalise 180 sélections. Malgré ses 4 Ligues des champions, sa Coupe du monde et les deux Championnats d’Europe qu’il a remportés, le natif de Camas n’est pas rassasié et s’imagine ainsi retrouver la sélection espagnole pour une dernière épopée, après sa dernière apparition le 31 mars 2021 contre le Kosovo. Un pari osé, mais pas si utopique puisque Marca révèle ce mercredi que Luis Enrique a présélectionné le joueur du PSG pour les matchs contre la Suisse et le Portugal, décisifs en vue de la qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. Un signe encourageant à deux mois du début de la Coupe du monde.

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une grosse décision pour son avenir https://t.co/UTKNYdN4YS pic.twitter.com/rJ3TkjBjm0 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Une prolongation dans les tuyaux