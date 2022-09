Foot - Mercato - PSG

PSG : Sergio Ramos prend une grosse décision pour son avenir

Publié le 14 septembre 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Sergio Ramos peut enfin profiter de sa nouvelle aventure parisienne après avoir enchaîné les problèmes physiques la saison dernière. Désormais, le défenseur espagnol de 36 ans apparaît comme un titulaire indiscutable, incitant le PSG à envisager l’ouverture de négociations pour une prolongation. Une option vue d’un très bon œil par le principal intéressé.

Avec 13 petits matches au compteur la saison dernière, Sergio Ramos est apparu au fil des mois comme une erreur de casting pour le PSG. Le défenseur espagnol sortait d’une année difficile au Real Madrid et espérait se relancer dans la capitale française, mais ses blessures à répétition l’ont empêché de parvenir à ses fins. De l’histoire ancienne pour Sergio Ramos, qui totalise déjà 9 rencontres disputées depuis la reprise, ce qui pourrait alors totalement relancer son avenir.

Le PSG a déjà son idée pour l’avenir de Sergio Ramos

Alors que son départ en juin 2023 (date de la fin de son contrat) semblait inéluctable il y a quelques mois, lorsqu’une résiliation était même évoquée par certains, la situation a totalement changé pour Sergio Ramos. Aujourd’hui, le champion du monde espagnol s’est installé dans la défense à 3 mise en place par Christophe Galtier aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe, lui permettant d’occuper pleinement son rôle de patron au sein de l’effectif. Selon RMC , le PSG envisagerait ainsi de prolonger son joueur, à condition que ce dernier donne des garanties solides sur son niveau et sa santé.

Sergio Ramos ouvre grand la porte à une prolongation

Ce mardi, L’Équipe annonçait déjà que le Paris Saint-Germain pourrait renouveler le bail de Sergio Ramos pour deux saisons, mais qu’en pense le principal intéressé ? D’après RMC , l’ancienne star du Real Madrid est clairement ouverte à l’idée de poursuivre sa carrière du coté du Parc des Princes, alors qu’elle fêtera ses 37 ans en mars prochain. Une position partagée par le vestiaire, où Sergio Ramos apparaît logiquement comme l’un des patrons grâce à son énorme expérience, lui qui a notamment remporté la Ligue des champions à quatre reprises chez les Merengue .

« Aujourd’hui, il enchaîne les matches et ça fait plaisir de jouer à ses côtés »