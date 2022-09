Foot - PSG

PSG : Marquinhos déclare sa flamme à Sergio Ramos

Publié le 13 septembre 2022 à 16h10 par La rédaction

Présent ce mardi en conférence de presse, Marquinhos a évoqué divers sujets, notamment le passage en défense à trois. Et le capitaine du PSG s’est notamment exprimé sur Sergio Ramos, ne boudant pas son plaisir de voir l'ancien défenseur du Real Madrid retrouvant son meilleur niveau après une première saison compliquée en France.

Alors que le PSG ira défier le Maccabi Haïfa mercredi en Ligue des Champions, Marquinhos a été interrogé en conférence de presse, et le défenseur brésilien a notamment confié tout le bien qu'il pensait de son compère Sergio Ramos.

Transferts - PSG : Marquinhos s’enflamme pour cette recrue du mercato https://t.co/gSDF3NVnTU pic.twitter.com/HFOwkzui4O — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

« Tu voyais que c’était un grand champion »

Arrivé l’été dernier au PSG, Sergio Ramos aura tout de même été absent pendant de nombreux mois avant de revenir au premier plan cette saison. Et Marquinhos s'enflamme pour son coéquipier : « Je cherche toujours à évoluer, encore plus quand tu as des grands champions à côté de toi. J’ai vu passer plusieurs grands joueurs ici et j’essaie de prendre un peu de chacun. La saison dernière, on n’a pas pu beaucoup jouer ensemble mais tu voyais que c’était un grand champion », indique le capitaine du PSG.

« Ça fait plaisir de jouer à ses côtés »