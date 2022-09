Foot - Mercato - OM

Le LOSC lâche une annonce, bonne nouvelle pour l’OM ?

Publié le 15 septembre 2022 à 00h30 par Hugo Chirossel

Alors que la société Cazoo, sponsor maillot de l’OM et du LOSC, a annoncé récemment l’arrêt de son activité en France et dans l’Union européenne, Olivier Létang a tenu à rassurer. Le président lillois a confié que la start-up resterait le sponsor principal de son club au moins jusqu’à la fin de cette saison. Une bonne nouvelle pour l'OM ?

L’OM a tout changé cet été. Jorge Sampaoli a été remplacé par Igor Tudor et 12 nouvelles recrues ont été enregistrées par Pablo Longoria. Au-delà des bouleversements de l’effectif, les Marseillais ont également un nouveau sponsor maillot cette saison. Comme le LOSC, la société Cazoo est désormais présente sur la tunique phocéenne. Seul problème, l’entreprise britannique a annoncé il y a quelques jours son intention de se retirer du marché européen.

Mercato : Après l’échec PSG, nouvelle piste pour Zidane ? https://t.co/w72XKVGeDj pic.twitter.com/5SwJGW8mI9 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Cazoo se retire de l’Europe continentale

« Le 2 août 2022, la société a annoncé qu'elle procédait à un examen stratégique de ses activités en Europe continentale, dans le but de préserver davantage les liquidités et de positionner la société pour qu'elle atteigne la rentabilité sans avoir besoin de capitaux externes supplémentaires », a-t-on pu lire dans un communiqué. « Après avoir passé en revue une série d'options stratégiques, la direction a conclu que la bonne ligne de conduite est que Cazoo se concentre désormais exclusivement sur son opportunité principale au Royaume-Uni . »

« Aucune inquiétude » d’après Olivier Letang