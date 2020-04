Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est plus que jamais ouverte pour André Onana !

Publié le 30 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Ciblant André Onana pour venir épauler Keylor Navas, le PSG a vu la porte s’ouvrir pour le portier de l’Ajax Amsterdam.

Le PSG aurait encore rouvert le dossier des gardiens. Depuis de très longs mois, ce poste est au centre des problèmes dans la capitale. Si Keylor Navas était censé avoir réglé la situation, Leonardo pense à l’avenir. En effet, le Costaricien a 33 ans et n’a plus que quelques années devant lui. Face à cela, le directeur sportif du PSG penserait notamment à André Onana. Alors que le portier de l’Ajax Amsterdam pourrait un temps venir en tant que doublure, le rôle de numéro 1 pourrait ensuite lui être réservé. Et cet été, l’occasion pourrait bien être la bonne pour s’offrir Onana.

Onana a la tête ailleurs