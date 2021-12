Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour ce Champion du monde !

Publié le 9 décembre 2021 à 22h45 par A.C.

Peu utilisé cette saison au Bayern Munich, Corentin Tolisso s’approche de la fin de son contrat et pourrait plier bagages dès cet hiver. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain...

Après avoir opéré un gros recrutement cet été, Leonardo doit encore régler un dernier chantier au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain est un secteur pas vraiment satisfaisant cette saison et seul Marco Verratti semble irremplaçable. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait l’intention de recruter un ou plusieurs joueurs en fonctions des occasions et il pourrait notamment se tourner vers Corentin Tolisso. Champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des Champions en 2020, le Français s’approche de la fin de son contrat et un départ semble se préciser.

Tolisso devrait quitter le Bayern Munich, mais...