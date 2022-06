Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce sur le transfert de Sadio Mané

Publié le 12 juin 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau

Sadio Mané serait finalement susceptible de faire faux bond au PSG puisqu’un départ de Liverpool pour le Bayern Munich semble s’écrire en coulisse. D’ailleurs, le sélectionneur des Lions de la Teranga a incité l’international sénégalais à s’engager en faveur du champion d’Allemagne plutôt que le PSG ou de n’importe quel autre club intéressé.

Dans le cadre du mercato estival qui a ouvert ses portes vendredi, il se pourrait qu’on assiste au transfert de Sadio Mané avant la clôture du marché. En effet, contrairement à son compère d’attaque chez les Reds qui n’est autre que Mohamed Salah, Mané n’a pour sa part pas lié son avenir à Liverpool pour la saison prochaine. Au contraire, le PSG semblait même avoir ses chances selon le journaliste Christian Falk qui a dernièrement fait savoir que le fait de potentiellement pouvoir bénéficier d’un salaire conséquent pour l’un de ses derniers gros contrats plairait au principal intéressé. Néanmoins, le PSG semblerait accuser d’un retard important sur le Bayern Munich dans la course à la signature de Sadio Mané. Et le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a incité son compatriote et capitaine à prendre la route de la Bavière.

« Pour moi, le club où il se sentira le mieux est le Bayern ».