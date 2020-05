Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de cette recrue estivale sur son avenir !

Publié le 21 mai 2020 à 12h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2021, Marcin Bulka a indiqué qu’il était en discussions avec la direction du PSG pour prolonger son bail. Et ce, malgré son faible temps de jeu cette saison.

Le poste de gardien de but au PSG a connu de multiples changements lors du dernier mercato estival. Gianluigi Buffon a quitté le club parisien, tandis qu’Alphonse Areola a été prêté cette saison au Real Madrid. Pour compenser ces départs, le PSG a enregistré l’arrivée de trois gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico prêté par le FC Séville et Marcin Bulka. Apparu à une seule reprise en Ligue 1, le portier polonais est en difficulté et son agent Yvan le Mée n’avait pas hésité à pointer du doigt son faible temps de jeu cette saison : « Il a pris la décision de quitter Chelsea pour obtenir plus de temps de jeu. On attend alors cela. »

« Une décision sera prise dans les prochaines semaines »