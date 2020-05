Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Olivier Giroud toujours sur le départ ?

Publié le 21 mai 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Si Chelsea a activé l’année optionnelle prévue dans son contrat, permettant à son bail de courir jusqu’en juin 2021, Olivier Giroud reste un candidat au départ cet été.

Chaudement courtisé l’hiver dernier, Olivier Giroud a encore de nombreuses pistes actives pour l’été prochain. Mais comme le10sport.com le révélait en exclusivité le 8 mars dernier, le champion du monde n’excluait pas de rester à Chelsea, où il disposait d’une année optionnelle dans son contrat lui permettant d’être lié aux Blues jusqu’en juin 2021. Et c’est justement ce que Chelsea a officialisé ce mercredi en activant l’année supplémentaire présente dans le contrat de son attaquant français. Mais selon nos sources, Olivier Giroud est toujours une proie du prochain mercato estival.

Une année, par sécurité