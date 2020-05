Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'agent de cette recrue estivale met la pression sur Leonardo !

Publié le 21 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG en provenance de Chelsea, Marcin Bulka s'attend à obtenir rapidement plus de temps de jeu comme l'explique son agent Yvan Le Mée.

L'été dernier, le poste de gardien de but a largement été chamboulé au Paris Saint-Germain. En effet, suite aux départs de Gianluigi Buffon, Alphonse Areola et Kevin Trapp, Keylor Navas et Sergio Rico sont arrivés. Mais entre temps, Antero Henrique, directeur sportif du PSG jusqu'au retour de Leonardo en fin de saison dernière, avait bouclé l'arrivée de Marcin Bulka jeune portier polonais dont le contrat prenait fin à Chelsea. Apparu à une seule reprise en Ligue 1 cette saison au moment où Alphonse Areola était en instance de départ et alors Keylor Navas et Sergio Rico n'étaient pas encore arrivés, Marcin Bulka s'attend à avoir un temps de jeu plus important comme le fait savoir son agent Yvan Le Mée.

Bulka veut du temps de jeu