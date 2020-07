Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Allegri prend de l'épaisseur pour Tuchel !

Publié le 6 juillet 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que le PSG joue toujours sur tous les tableaux cette saison, le PSG ne pense pas à se séparer de Thomas Tuchel pour le moment. Toutefois, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo rêverait toujours d'attirer Massimiliano Allegri vers le club de la capitale. Et le directeur sportif italien aurait de plus en plus de chances de parvenir à ses fins.

A la fin de la dernière saison, Leonardo a fait son retour au PSG. S'il s'est montré très agité sur le mercato estival - et notamment avec les recrutements de plusieurs joueurs, dont Mauro Icardi, Pablo Sarabio, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Keylor Navas - le directeur sportif italo-brésilien n'a pas remplacé Thomas Tuchel. Et ce, malgré la saison décevante de l'Allemand, qui a laissé filer les coupes nationales et la Ligue des Champions pour sa première année au PSG. Si Thomas Tuchel a pu bénéficier d'un joker, il ne devrait plus avoir droit à l'erreur. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club parisien ne compte pas se séparer de son technicien pour le moment. En effet, Doha peut se permettre de conserver Thomas Tuchel dans la mesure où le PSG survole la Ligue 1, va disputer les deux finales de coupes, mais surtout s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au terme d'un duel épique face au Borussia Dortmund. Toutefois, Leonardo rêverait toujours de Massimilano Allegri. Et le moment pourrait être opportun pour attirer le coach italien vers le PSG.

Le timing idéal pour Leonardo avec Allegri ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe , le PSG serait dans une position idéale en ce qui concerne Massimiliano Allegri. Actuellement sans club, l'ancien de la Juventus privilégierait une aventure en Italie. Toutefois, aucun gros club de Serie A ne serait en quête d'un entraineur. A en croire le média français, Massimiliano Allegri devrait donc se tourner vers la Premier League pour reprendre du service, à moins qu'il ne se laisse tenter par une aventure au PSG auprès de Leonardo. En tous les cas, le natif de Livourne ne se ferme aucune porte.

Allegri prêt à relever le défi du PSG ?