Mercato - PSG : La grosse révélation de Lucas Hernandez sur son été agité !

Publié le 18 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Lucas Hernandez assure toutefois qu'il n'a jamais songé à quitter le Bayern Munich cet été.

Après avoir laissé filer Thiago Silva libre à Chelsea, le PSG a longtemps rêvé d'enrôler un défenseur de très haut niveau. Dans cette optique, les noms de Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar ont circulé, mais c'est bien Lucas Hernandez qui a semblé le plus proche de la capitale, un an après son arrivée au Bayern Munich pour 80M€. Malgré tout, l'international français assure qu'il n'a jamais songé à quitter le club bavarois.

«Je me suis toujours vu rester au Bayern»