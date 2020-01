Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied à l’étranger !

Publié le 27 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Fort de sa réussite avec le PSG, Kylian Mbappé aurait toujours une belle cote sur le marché des transferts. Et Fabinho se verrait bien attirer son ancien coéquipier à Liverpool…

Sacré champion de France 2017 avec l’AS Monaco avant d’être transféré au PSG pour 180M€, Kylian Mbappé n’a pas été le seul à quitter le Rocher pour aller franchir un cap dans une écurie plus prestigieuse. L’été suivant, en 2018, son ancien coéquipier Fabinho a rejoint Liverpool. Et dans un entretien accordé à Sport Bible dimanche, le milieu de terrain brésilien a confié qu’il se verrait bien faire venir Mbappé à Liverpool.

« Il améliorerait n’importe quelle équipe »