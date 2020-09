Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait prendre un risque colossal pour son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne serait pas opposé à l'idée de prolonger son bail. Mais il doit prendre une décision rapide et un dilemme se présente.

Le futur de Kylian Mbappé va se retrouver au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022, et Leonardo a récemment exprimé sa volonté de le convaincre de signer un nouveau bail : « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir . » Toutefois, selon le Sunday Times , Kylian Mbappé aurait déjà averti le PSG de sa volonté de partir à l'issue de la saison.

Mbappé prêt à prolonger quitte à mettre en péril son départ ?