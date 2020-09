Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann répond à la bombe lâchée par la presse espagnole !

Publié le 16 septembre 2020 à 12h00 par A.M.

Après une première saison plus que compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann aurait songé à quitter le club. Au point d'avoir proposé ses services à Manchester City. Mais l'entourage du joueur dément catégoriquement.

Recruté pour 120M€ il y a un an, Antoine Griezmann a connu de grandes difficultés pour sa première saison au FC Barcelone. A tel point que d'après Eric Olhats, l’ancien agent et conseiller toujours proche du Français, un départ a été envisagé. « Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait », confiait-il à RMC Sport . Et selon les informations de RAC1, l’entourage de Griezmann aurait approché Manchester City cet été afin d'envisager un éventuel transfert sans préciser la date de cette prise de renseignements, avant ou après le feuilleton Messi. Dans tous les cas, les Citizens n'auraient pas donné suite.

Le clan Griezmann dément les contacts avec City