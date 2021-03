Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est sous pression pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est encore très incertain, Zinedine Zidane mettrait la pression sur l’attaquant français afin qu’il ne prolonge pas son contrat avec le PSG.

Le 17 février dernier, après son remarquable triplé contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (4-1), Kylian Mbappé affichait encore quelques doutes sur son avenir au PSG : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule (…) J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait Mbappé. Et en attendant de fixer son avenir alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Real Madrid mettrait la pression sur l’international tricolore.

Zidane incite Mbappé à quitter le PSG

Comme l’a révélé ABC lundi, Zinedine Zidane continuerait d’échanger régulièrement au téléphone avec Kylian Mbappé et ferait le forcing pour qu’il ne prolonge pas son contrat avec le PSG et le rejoigne l’été prochain. Reste désormais à savoir si l’international français cédera aux avances de Zidane…