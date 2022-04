Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé d’accord avec le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 11 avril 2022 à 13h15 par G.d.S.S. mis à jour le 11 avril 2022 à 13h16

Annoncé comme étant la grande priorité du Real Madrid pour cet été, Kylian Mbappé négocie également une prolongation de contrat avec le PSG. En attendant, l’attaquant français n’aurait pas trouvé d’accord avec le club merengue..

Promis à un départ libre pour le Real Madrid il y a encore quelques semaines alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est peut-être en train de tout bouleverser pour son avenir ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français ainsi que son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments avancés par le PSG pour une prolongation de dernière minute, mais qu’en est-il de son possible accord déjà trouvé avec le Real Madrid selon certaines révélation de la presse espagnole ?

Aucun accord entre Mbappé et le Real