Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé bientôt au Real Madrid ? La réponse d’Ancelotti !

Publié le 1 janvier 2022 à 19h30 par B.C.

Depuis ce samedi, Kylian Mbappé est libre de trouver un accord avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti n’a pas voulu prendre position concernant l’avenir de l’attaquant parisien.

Après son échec lors du dernier mercato estival, le Real Madrid peut désormais retenter sa chance avec Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin, l’attaquant français est autorisé, depuis ce samedi 1er janvier 2022, à entamer les discussions avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, et sa préférence va vers l’Espagne, et plus précisément vers le Real Madrid. Déjà proche de rejoindre la Casa Blanca à l’été 2017, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers l’écurie espagnole, qui aurait l’intention de passer rapidement à l’action pour s’assurer de sa venue dès cet été. À en croire la presse ibérique, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble donc inéluctable, un sujet sur lequel n’a pas échappé Carlo Ancelotti en ce premier jour de l’année 2022.

« C'est un club qui va être compétitif, avec plus de force à l’avenir »