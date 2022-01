Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI se rapproche d'un départ !

Publié le 1 janvier 2022 à 18h30 par A.C.

Seulement six mois après avoir essuyé un refus, la Juventus semble être revenue à la charge pour Mauro Icardi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en 2024.

C’est une sorte de serpent de mer au Paris Saint-Germain. Voilà plus d’un an qu’à la veille de chaque session de transferts, Mauro Icardi est annoncé proche d’un départ. Souvent, c’est la Juventus qui tente de recruter le buteur, qui semble plaire depuis son explosion à la Sampdoria. Cette fois encore, les Bianconeri seraient venus aux nouvelles. Le bilan famélique de 27 buts en Serie A aurait en effet poussé Massimiliano Allegri à réclamer l’arrivée d’un attaquant supplémentaire et un nouveau facteur pourrait accélérer les choses. AS a en effet récemment annoncé que le FC Barcelone négocierait avec la Juve et avec l’Atlético de Madrid pour récupérer le prêt d’Alvaro Morata, seul véritable numéro 9 de l’effectif turinois. Il Corriere dello Sport a laissé entendre que l’Espagnol ne devrait pas être retenu, mais devra obligatoirement être remplacé...

Allegri veut absolument Icardi

Le favori pour pallier le départ d’Alvaro Morata, n’est autre que Mauro Icardi ! Ce samedi, Calciomercato.com explique que l’attaquant du Paris Saint-Germain serait une demande personnelle de Massimiliano Allegri qui déjà lors de son premier passage à Turin avait essayé de l’avoir. D’après les informations du portail italien, Allegri insisterait auprès de ses dirigeants pour qu’ils fassent quelque chose pour Icardi, même si la situation semble compliquée. La Juve souhaiterait en effet boucler un simple prêt de six mois, puisque la saison prochaine d’autres attaquants seraient visés comme Dušan Vlahović de la Fiorentina et Gianluca Scamacca de Sassuolo. Hors de question pour Leonardo, qui voudrait absolument insérer une option d’achat obligatoire dans l’éventuel prêt du numéro 9 du PSG.

Wanda Nara est déjà d’accord avec la Juventus