Mercato - PSG : Kylian Mbappé avait une énorme crainte avec le Real Madrid !

Publié le 4 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Pisté par le Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé avait finalement décidé par le passé de recaler le club merengue puisqu’il craignait un temps de jeu limité.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et alors que Leonardo tenterait de prolonger son bail au plus vite, Kylian Mbappé continue d’être annoncé avec insistance vers le Real Madrid. L’attaquant français intéresserait Zinedine Zidane depuis maintenant plusieurs années, et l’entraîneur du club merengue avait d’ailleurs déjà tenté par le passé d’attirer Mbappé. Marca a fait de nouvelles révélations sur les coulisses de ce dossier dimanche.

Mbappé avait peur pour son temps de jeu

En effet, il y a quelques années, le Real Madrid avait amorcé des contacts concrets avec l’entourage de Kylian Mbappé, mais l’actuel joueur du PSG aurait recalé le club espagnol. Alors qu’il évoluait à l’époque à l’AS Monaco et qu’il était encore considéré comme un simple espoir, Mbappé craignait que le Real Madrid ne lui offre pas un temps de jeu suffisant pour exploser au plus haut niveau. Et l’histoire lui a donné raison…