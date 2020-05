Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de cette recrue estivale de Leonardo se précise !

Publié le 4 mai 2020 à 0h15 par H.G.

Arrivé au PSG l’été dernier en prêt pour être la doublure de Keylor Navas, Sergio Rico ne devrait pas voir son option d'achat être levée par le club de la capitale.

Le PSG a connu un profond bouleversement l’été dernier dans le secteur de ses gardiens de buts. Exit Gianluigi Buffon, Kevin Trapp et Alphonse Areola (prêté une saison au Real Madrid), tous les trois ayant été remplacés par Keylor Navas, Marcin Bulka et Sergio Rico. Le dernier cité est arrivé en prêt en provenance du FC Séville avec une option d’achat fixée à 10M€. Et si l’ancien portier madrilène a rapidement fait l’unanimité, cela n’a pas été le cas de son homologue espagnol, dont les bourdes et les approximations ont été pointées du doigt à plusieurs reprises. Par conséquent, il était dernièrement annoncé que le PSG n’avait pas l’intention d’exercer son droit d’achat pour s’attacher définitivement les services de Sergio Rico, et cette tendance semble de nouveau se confirmer d’après les derniers échos parus dans la presse espagnole.

L’hypothèse que le PSG achète Sergio Rico serait désormais improbable !