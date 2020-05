Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça plancherait sur le retour d'un ancien pour... 0€ !

Publié le 4 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il est en fin de contrat à Chelsea, Pedro pourrait faire son grand retour au FC Barcelone au course de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

« J'attends la réunion avec le club. Nous ne nous sommes pas encore assis pour voir si je peux prolonger. Ce que je sais, c'est que mon contrat se termine le 30 juin, je vais continuer ici jusqu'à cette date, et en attendant ma réunion avec le club, je suis ouvert à écouter d'autres offres », a expliqué tout récemment Pedro à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena SER , ouvrant ainsi grand la porte à un départ de Chelsea. Le contrat de l’attaquant de 32 ans expirera en juin prochain, et il n’est pas certain que l’ailier prolonge son bail au sein de l’écurie londonienne dans la mesure où les dirigeants des Blues aimeraient faire un grand ménage dans leur effectif en se séparant notamment de leurs joueurs les plus âgés. Par conséquent, Pedro pourrait ne pas avoir d’autre choix que de se trouver un nouveau club dans les prochaines semaines. Seulement, l’international espagnol pourrait également avoir l’occasion de retourner au FC Barcelone prochainement, son club formateur au sein duquel il a évolué en professionnel entre 2008 et 2015 avant de rejoindre Chelsea.

Le FC Barcelone serait à l’affut pour Pedro !