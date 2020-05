Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour Thiago Silva !

Publié le 4 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva aurait finalement décidé de ne pas prolonger son bail avec le club de la capitale.

Depuis plusieurs mois, le feuilleton Thiago Silva ne cesse de faire parler, et pour cause : le capitaine brésilien du PSG arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, Leonardo s’est activé pour Thiago Silva en lui proposant une prolongation de d’un an au Parc des Princes. Et le défenseur central du PSG aurait tranché…

Thiago Silva devrait quitter le PSG

Comme l’a révélé Sport dimanche, Thiago Silva aurait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de tirer sa révérence en juin prochain. Leonardo devra donc s’activer sur le marché des transferts pour attirer un successeur si cette tendance venait à se confirmer.