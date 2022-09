Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé a surpris le vestiaire

Publié le 24 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier alors que le Real Madrid en avait fait une priorité absolue. Une décision qui en a surpris plus d’un, y compris au sein-même de son vestiaire à l’image de Pablo Sarabia qui est revenu sur ce dossier Mbappé..

La saison passée, l’avenir incertain de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre pendant plusieurs mois puisque le Real Madrid souhaitait l’attirer libre. Mais l’attaquant tricolore, après des mois se suspens, a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. La fin d’un très long feuilleton.

Campos a mis les choses au clair

Récemment interrogé sur RMC Sport , Luis Campos a tenu à apporter des précisions sur les coulisses de cette prolongation de Mbappé au PSG : « Si Mbappé a prolongé, c’est grâce au président. Pour la Ligue 1 c’est très important aussi. On lui a promis la constitution d’une grande équipe, mais il n’a pas évoqué de noms. Kylian connaît son rôle et je connais mon rôle », a indiqué Campos. Mais cette prolongation en a également surpris plus d’un au PSG.

Sarabia étonné de sa prolongation