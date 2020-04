Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a choisi son prochain club !

Publié le 29 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours pisté par le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà programmé son départ du PSG en coulisses pour rejoindre le club merengue.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger son bail dans la capitale, ou bien répondra-t-il favorablement à l’intérêt du Real Madrid à son égard ? Zinedine Zidane souhaiterait vivement recruter l’attaquant français le plus rapidement possible, et ce dossier continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. D’ailleurs, Mbappé aurait déjà pris une décision retentissante sur son avenir au PSG…

Mbappé voudrait le Real Madrid !

Comme l’a révélé Ok Diario mardi, Kylian Mbappé aurait eu l’occasion de discuter avec Zinedine Zidane depuis le début du confinement, et l’international français lui aurait fait partie de son envie de le rejoindre au Real Madrid le plus rapidement possible. Son avenir à long-terme ne devrait donc pas passer par le PSG…