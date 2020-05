Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp hors course pour Koulibaly ?

Publié le 15 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Pisté par le PSG dans le but de préparer le possible départ de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly serait aussi dans le viseur de Liverpool. Toutefois Jürgen Klopp ne se serait véritablement jamais positionné sur le dossier.

Promis à un transfert cet été, Kalidou Koulibaly est dans le viseur de très gros clubs européens dont le PSG. Leonardo souhaiterait tenter le coup pour pallier le possible départ de Thiago Silva. Le défenseur brésilien verra effectivement son contrat prendre fin en juin prochain et même si une offre de prolongation est sur la table du capitaine de 35 ans comme vous l’avait annoncé le10sport.com en exclusivité le 15 avril dernier, Leonardo souhaiterait préparer l’après-Thiago Silva. Le directeur sportif brésilien verrait d’ailleurs un concurrent s’écarter du dossier !

« Klopp n'est pas à la recherche d'un défenseur central »