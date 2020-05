Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Gabriel Jesus à la Juventus ? Le club monte au créneau !

Publié le 15 mai 2020 à 23h10 par La rédaction

Pisté par la Juventus, Gabriel Jesus devra finalement rester à Manchester City l’été prochain. La pépite brésilienne serait même proche de renouveler son contrat comme l'indique une source du club mancunien.