Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Draxler… L’AS Monaco a voulu piocher au PSG !

Publié le 12 janvier 2020 à 13h15 par T.M.

Ces dernières saisons, avec Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa, le PSG a été se renforcer à l’AS Monaco. Et du côté de la Principauté, on a également pensé à en faire de même…

Grâce à sa puissance financière, le PSG peut se positionner sur n’importe quel dossier. Cela n’empêche toutefois pas le club de la capitale d’aller chercher des renforts auprès de ses concurrents en Ligue 1. C’est ainsi que ces dernières années, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa ont quitté la Principauté pour le PSG. Toutefois, dans l’autre sens, aucun transfert n’a été acté. Ce n’était pourtant pas l’envie qui manquait à en croire Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco.

« On a regardé de près la situation de Draxler… »