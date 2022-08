Foot - Mercato - PSG

PSG : Kehrer est parti, trois pistes activées pour le remplacer

Publié le 18 août 2022 à 13h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui pour le futur, Thilo Kehrer a donc été transféré à West Ham. Luis Campos a donc activé plusieurs pistes à l’étranger pour assurer la succession du défenseur international allemand et souhaite en boucler une avant la fin du mercato.

Après les ventes d’Alphonse Areola (West Ham, 9M€), Marcin Bulka (OGC Nice, 2M€), Arnaud Kalimuendo (Rennes, 20M€) et les départs en prêt de Colin Dagba (Strasbourg) et Georginio Wijnaldum (AS Rome), le PSG a officialisé mercredi la vente de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand de 25 ans, qui figurait sur la liste des indésirables de Luis Campos, a été transféré à West Ham pour 12M€ où il va donc tenter de se relancer.

« Ravi de venir en Premier League »

Pour son premier entretien sur le site officiel des Hammers après avoir officialisé son départ du PSG, Thilo Kehrer a livré les coulisses de son transfert : « Je suis très heureux de signer pour West Ham United. C'est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League. [...] J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer au club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre plaisir à jouer pour West Ham » , a indiqué le défenseur allemand, qui va retrouver une vieille connaissance à West Ham.

Areola valide le dossier Kehrer

Alphonse Areola, qui a côtoyé Thilo Kehrer au PSG lors de la saison 2018-2019, est heureux de le voir débarquer avec lui chez les Hammers comme il l’a confié en conférence de presse : « Je pense que c'est un bon joueur, un bon joueur balle au pied. Il a aussi une bonne expérience, il a joué avec certains des plus grands joueurs du monde. Et il a cette expérience des compétitions européennes. Il a joué de bons matchs, de grands matchs. Il va apporter son expérience et sa qualité », a indiqué l’ancien gardien du PSG.

