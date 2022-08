Foot - Mercato - PSG

Thilo Kehrer envoie un dernier message poignant

Publié le 17 août 2022 à 23h30 par Quentin Guiton

Après Georginio Wijnaldum, le PSG se sépare d’un nouvel indésirable avec la vente de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand a signé à West Ham contre une somme avoisinant les 12M€. Si ce dernier a déjà exprimé sa grande joie de rejoindre les Hammers et la Premier League, il n’a pas oublié de laisser un message d’adieu à Paris et ses supporters…

Le PSG accélère dans sa mission dégraissage ! Après avoir envoyé Georginio Wijnaldum à l’AS Rome, Luis Campos vient de vendre Thilo Kehrer à West Ham. Avec ce transfert, le club de la capitale récolte une somme de 12M€. De son côté, le défenseur allemand, devenu indésirable au PSG, a signé avec les Hammers jusqu’en 2026.

West Ham plutôt que Séville

Pourtant, Thilo Kehrer a longtemps été annoncé en partance du côté du Séville FC. Le club andalou en avait même fait l’une de ses priorités pour remplacer Jules Koundé parti au FC Barcelone cet été. Finalement, la formation espagnole a choisi de miser sur un autre joueur passé par le PSG, Tanguy Kouassi, laissant donc le champ libre à West Ham.

«C’est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League»

Après l’officialisation de son transfert, Thilo Kehrer n’a pas manqué d’afficher son immense joie de rejoindre West Ham et le championnat anglais : « Je suis très heureux de signer pour West Ham United. C'est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League. [...] J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer au club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre plaisir à jouer pour West Ham. » Au sein du club londonien, on s’enflamme aussi pour son arrivée : « Je suis vraiment heureux d'accueillir Thilo à West Ham United. C'est un joueur talentueux, qui peut jouer dans un certain nombre de positions défensives, ajoutant de la force et de la profondeur à nos options actuelles » a déclaré le coach des Hammers David Moyes sur le site officiel du club.

Thilo Kehrer fait ses adieux