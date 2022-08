Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kehrer est déjà interpellé après son transfert

Publié le 17 août 2022 à 23h10 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Thilo Kehrer s'est engagé avec West Ham jusqu'en 2026. Le défenseur allemand, dont le contrat arrivait à échéance en juin 2023, a donc quitté le PSG où il n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier. Et David Moyes se réjouit déjà de pouvoir compter sur le polyvalent international allemand.

Le dégraissage du PSG est bien lancé. Placé au sein du loft, Thilo Kehrer a ainsi quitté le club de la capitale afin de s'engager avec West Ham jusqu'en 2026. Il faut dire que l'international allemand n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier et l'arrivée de Nordi Mukiele ne laissait plus aucune option à Thilo Kehrer. Conscient de l'importance de jouer afin de ne pas hypothéquer ses chances de disputer la Coupe du monde en fin d'année, l'ancien joueur de Schalke 04 a donc rejoint West Ham.

David Moyes s'enflamme déjà pour Kehrer

Et au sein des Hammers , on s'enflamme déjà pour Thilo Kehrer, à l'image de David Moyes. « Je suis vraiment heureux d'accueillir Thilo à West Ham United. C'est un joueur talentueux, qui peut jouer dans un certain nombre de positions défensives, ajoutant de la force et de la profondeur à nos options actuelles », assure l'entraîneur de West Ham sur le site officiel du club londonien.

Le défenseur allemand 𝐓𝐡𝐢𝐥𝐨 𝐊𝐞𝐡𝐫𝐞𝐫 est transféré définitivement à @WestHam, en Premier League.Le club souhaite beaucoup de réussite à Thilo sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2022

Kehrer ne regrette pas d'avoir quitté le PSG