PSG : Le transfert de Kehrer est acté, Areola valide totalement

Publié le 18 août 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Thilo Kehrer est un joueur de West Ham. Poussé dans le loft et invité à partir par le PSG cet été, l’Allemand a filé en Premier League, s’engageant avec les Hammers. Kehrer imite ainsi Alphonse Areola en filant au sein du club londonien et ce dernier a d’ailleurs réagi à cette opération dans la foulée de l’officialisation.

Ça bouge enfin parmi les indésirables du PSG. Depuis plusieurs semaines maintenant, le club de la capitale cherche à faire partir ces indésirables, placés d’ailleurs à l’écart pour accélérer les choses. Et ce mercredi, c’est Thilo Kehrer qui a fait ses valises. Un temps annoncé au FC Séville, l’Allemand s’est finalement engagé avec West Ham. Montant de la transaction pour Kehrer, environ 12M€.

Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

Après Areola, Kehrer !

West Ham et le PSG ont ainsi réalisé une deuxième opération ensemble cet été. En effet, avant Thilo Kehrer, c’était Alphonse Areola qui avait été transféré chez les Hammers. Prêté la saison dernière, le portier français avait convaincu sa direction de lever son option d’achat, fixée aux alentours de 12M€ également.

« Il va apporter son expérience et sa qualité »