Mercato - PSG : Le Barça en rajoute une couche sur le transfert de Neymar !

Publié le 3 juin 2020 à 0h15 par A.D.

Lors du mercato estival 2017, Neymar a décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Alors qu'un retour vers le Barça a été évoqué à de multiples reprises, Jordi Alba est revenu sur le transfert de la star brésilienne vers Paris.

Neymar manque toujours au FC Barcelone. Lors du mercato estival 2017, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG ont réalisé l'immense exploit d'arracher la star brésilienne. Après avoir obtenu le feu vert de Neymar, le président du club de la capitale a fait péter sa clause à 222M€. Mais après seulement deux saisons passées au PSG, l'ailier de 28 ans a voulu faire son retour au FC Barcelone. Faute d'accord entre le Barça et le PSG, Neymar défend toujours les couleurs parisiennes. Toutefois, son nom est toujours associé à l'écurie blaugrana . Lors d'un entretien accordé à TVE , Jordi Alba s'est livré sur son ancien coéquipier Neymar.

«Il a choisi et cherché d'autres objectifs »