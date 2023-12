Mercato - PSG : Il vient de signer et repart dès cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas se retrouve barré par une concurrence beaucoup trop rude au poste de gardien de but. Et l'Espagnol pourrait donc se diriger vers un départ sous la forme d'un prêt dès le prochain mercato de janvier si l'on en croit les dernières tendances.

Le 30 juillet dernier, au moment d'officialisé sa signature au PSG pour trois saison, Arnau Tenas (22 ans) ne dissimulait pas sa joie : « Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club et de faire partie de la famille des gardiens de but du Paris Saint-Germain. De très bons gardiens ont marqué l'histoire du PSG », avait précisé l'ancien joueur du FC Barcelone. Mais il a rapidement déchanté...

Le PSG boucle un transfert à 90M€, une révélation tombe https://t.co/tZKCHmL2gn pic.twitter.com/4Fp8BBD7qB — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Tenas dans l'ombre au PSG

En effet, alors qu'il se retrouvé barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG, Arnau Tenas n'a pas eu droit à la moindre minute de jeu depuis son arrivée au Parc des Princes. Et sa situation pourrait évoluer dès le mercato de janvier.

Un départ en prêt ?