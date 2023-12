Mercato - PSG : Il envoie Mbappé au Real Madrid

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou. Depuis cet été et sa décision de ne pas prolonger avec le PSG, rien n'a bougé pour le numéro 7 parisien, que ce soit dans le sens d'un départ ou d'une prolongation. Le Real Madrid semble évidemment être en pole position pour accueillir le vice-champion du monde 2022 et Christophe Dugarry enjoint le buteur du PSG à signer dans le club espagnol.

En 2022, Kylian Mbappé semblait tout proche de signer pour le Real Madrid. Mais le PSG était revenu à la charge avec un contrat XXL que n'a pas pu refuser le Bondynois. Bientôt deux ans plus tard, la situation semble se répéter, Kylian Mbappé étant en fin de contrat en juin prochain. Le numéro 7 parisien ne semble pas prêt à activer sa prolongation automatique d'un an, ce qui rend extrêmement flou son avenir.

«Ça manque un peu de charisme, de carrure, de force, de quelqu’un qui assume»

Dans l'émission Rothen s'enflamme, diffusée sur les ondes de RMC , Christophe Dugarry, champion du monde en 1998 est lassé de toutes ces rumeurs autour de l'avenir de Mbappé : « J’en ai marre qu’on parle tous les ans de 'Mbappé va prolonger, Mbappé ne va pas rester'… Qu’il signe une bonne fois pour toutes un contrat de cinq ou six ans et qu’il fasse le travail. Il entretient toujours un flou. Ça manque un peu de charisme, de carrure, de force, de quelqu’un qui assume. »

«Qu’il signe au Real Madrid pour cinq ans, qu’il ramène deux ou trois Ballons d’or»