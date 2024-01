Mercato - PSG : Il confirme, Mbappé va partir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé fait les gros titres, et cela devrait être le cas jusqu'à l'annonce de cette décision. Il y a quelques jours, plusieurs médias pensaient mettre fin au feuilleton en annonçant son départ prochain au Real Madrid. Une information, depuis, démentie par l'entourage du joueur.

L'avenir de Kylian Mbappé fait parler. Certains journalistes annoncent une possible prolongation au PSG, d'autres son départ prochain au Real Madrid ou en Premier League. En réalité, les discours varient d'un interlocuteur à un autre et nul ne connait l'issue de ce dossier, pas même Kylian Mbappé. Questionné sur son avenir mercredi dernier, le joueur de 25 ans assure qu'il n'a pas encore tranché.

Mercato - PSG : Une folie à 1 milliard pour Mbappé ? https://t.co/romIDjc7ME pic.twitter.com/WCDu0EwYoH — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Le départ de Mbappé annoncé

Une déclaration qui n'a pas empêché Foot Mercato de sortir un article qui a fait grand bruit en Europe. Il y a quelques jours, le média français a annoncé le départ prochain de Mbappé au Real Madrid. L'un des auteurs de cet article Sébastien Denis a confirmé cette information. « On maintient notre version (...) On garde le cap » a-t-il confié ce mercredi lors d'un live organisé par son média.

Le clan Mbappé avait démenti