Mercato - PSG : C’est signé avec Paris, Dembélé réalise son rêve

Thibault Morlain

Après 6 saisons passées sous le maillot du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est revenu en Ligue 1. Révélé sous le maillot de Rennes, l’international français s’est engagé avec le PSG lors du dernier mercato estival. Moyennant 50M€, Dembélé a ainsi posé ses valises à Paris. Un rêve devenu réalité pour le protégé de Luis Enrique.

Devant la complexité du dossier Bernardo Silva, le PSG, à la recherche d’un ailier droit cet été, s’est finalement rabattu du côté du FC Barcelone. Et c’est sur Ousmane Dembélé que le club de la capitale a jeté son dévolu. Malgré la confiance de Xavi, le Français a fait ses valises contre un chèque de 50M€. Et voilà Dembélé aujourd’hui au PSG…

Mercato - PSG : Transfert à 90M€, il interpelle le Qatar https://t.co/ZPYHUAuR9r pic.twitter.com/8uEr95E6ry — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« Le PSG c’était le plus grand club de France »

Ce jeudi, Ousmane Dembélé s’est confié aux médias du PSG, revenant notamment sur sa jeunesse du côté d’Evreux. Et alors que l’international français évolue aujourd’hui à Paris, Dembélé a révélé qu’il était fan du club de la capitale étant plus petit : « Le PSG c’était le plus grand club de France. Ça faisait rêver tout jeune joueur français. Je suis venu plusieurs fois au Parc des Princes regarder les matchs ».

« Un objectif »