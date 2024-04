Mercato - PSG : Grosse bataille engagée sur un transfert ?

Alexis Brunet

Le PSG a comme priorité de renforcer son milieu de terrain cet été. Dans ce sens, le club de la capitale a déjà commencé à réfléchir à certains profils. Les noms de Joshua Kimmich et Bruno Guimarães sont régulièrement cités, mais Youssouf Fofana fait aussi partie des pistes parisiennes. Problème Luis Campos n'est pas le seul à être intéressé par le Français. En effet, l'Atlético de Madrid, Arsenal et l'AC Milan se seraient également positionnés.

Le PSG réalise pour le moment une grande saison, qui peut être ponctuée d'un magnifique triplé. Malgré cette belle réussite, cela n'empêchera pas le club de la capitale de se montrer actif lors du mercato estival. Luis Campos cherche notamment un remplaçant à Kylian Mbappé, qui, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, devrait rejoindre le Real Madrid, mais ce n'est pas tout.

Le PSG veut attirer un grand milieu de terrain

Au-delà de l'attaque, renforcer le milieu de terrain sera peut-être la priorité du PSG cet été. Luis Campos a déjà commencé à s'activer sur plusieurs dossiers, et les noms de Joshua Kimmich et Bruno Guimarães ressortent souvent. S'il veut s'offrir le Brésilien, le conseiller football parisien devra toutefois dépenser une petite fortune. En effet, l'ancien joueur de l'OL est évalué à près de 115M€. L'Allemand sera plus simple a aller chercher d'un point de vue financier, mais encore faut-il qu'il accepte de quitter le Bayern Munich. Ce dernier a affirmé qu'il attendait le nom du prochain coach des Bavarois avant de prendre sa décision.

Fofana est pisté mais...