Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Hernandez ?

Publié le 17 juin 2020 à 18h45 par A.M.

Alors que le PSG semble s'intéresser de manière de plus en plus concrète à Lucas Hernandez, le Bayern Munich semble être disposé à lâcher son Champion du monde qui n'a jamais réussi à s'acclimater en Bavière.

Ces derniers jours, le nom de Lucas Hernandez a fait irruption sur la short-list du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu'avec les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Leonardo s'est mis en quête d'un nouveau défenseur central. Dans cette optique, la piste menant au défenseur du Bayern Munich, révélée par la Cadena SER, a pris de l'ampleur ces dernières heures. Il faut dire que l'international français possède un profil très intéressant pour le PSG puisqu'il est également capable d'évoluer au poste de latéral gauche et pourrait donc remplacer Layvin Kurzawa, qui va lui aussi partir.

Le Bayern ouvert à une vente d'Hernandez ?